Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов
17 августа 202305:18
Весь Ливан остался без электричества после отключения двух крупнейших электростанций, сообщает ТАСС.
ТЭС в Дейр-Аммаре и ТЭС в Эз-Захрани вынуждены были остановить свои турбины из-за неуплаты долгов их оператору — частной компании Primesouth. В настоящее время власти предпринимают срочные меры, чтобы погасить задолженность оператору.
Ранее жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов
- Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом
- В США признали полный провал антироссийских санкций
- СМИ: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины
- Кадыров выступил против нововведений на свадьбах
- В СПЧ предложили выдавать паспорта мигрантам после постановки на воинский учет
- Туристку из России искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей
- СМИ: ФРГ убрала из бюджета статью о росте военных расходов по плану НАТО
- Балицкий: Запад передал Украине барахло
- Эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru