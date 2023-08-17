Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов

Весь Ливан остался без электричества после отключения двух крупнейших электростанций, сообщает ТАСС.

В Смоленской области около 12 тысяч человек остались без электричества

ТЭС в Дейр-Аммаре и ТЭС в Эз-Захрани вынуждены были остановить свои турбины из-за неуплаты долгов их оператору — частной компании Primesouth. В настоящее время власти предпринимают срочные меры, чтобы погасить задолженность оператору.

Ранее жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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