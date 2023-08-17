Ливан полностью остался без электричества после отключениях ТЭС из-за долгов

Огонь лесных пожаров в РФ прошёл более 4 млн га Умер отбывавший наказание за взятки генерал ФСО Лопырёв Убивший сослуживца мобилизованный отправлен в колонию на 8 лет Генсек ООН продолжает пытаться возобновить зерновую сделку Народный фронт заявил об отсутствии мобильного интернета в трети школ РФ