Жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством

Жители столицы Дагестана перекрыли проспект Петра I в центре города из-за отключений электричества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

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На место выехали первый замминистра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев и руководство Горэлектросетей. Информацию о ситуации доложили главе республики Сергею Меликову.

В прошлый раз махачкалинцы перекрыли одну из улиц в центре 9 августа. Сильная жара спровоцировала проблемы с электроснабжением в регионе.

В Махачкале в понедельник произошел взрыв на автозаправочной станции. Погибли 35 человек, 80 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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