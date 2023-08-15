Жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством
Жители столицы Дагестана перекрыли проспект Петра I в центре города из-за отключений электричества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
На место выехали первый замминистра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев и руководство Горэлектросетей. Информацию о ситуации доложили главе республики Сергею Меликову.
В прошлый раз махачкалинцы перекрыли одну из улиц в центре 9 августа. Сильная жара спровоцировала проблемы с электроснабжением в регионе.
В Махачкале в понедельник произошел взрыв на автозаправочной станции. Погибли 35 человек, 80 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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