Жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством

На место выехали первый замминистра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев и руководство Горэлектросетей. Информацию о ситуации доложили главе республики Сергею Меликову.

В прошлый раз махачкалинцы перекрыли одну из улиц в центре 9 августа. Сильная жара спровоцировала проблемы с электроснабжением в регионе.

В Махачкале в понедельник произошел взрыв на автозаправочной станции. Погибли 35 человек, 80 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

