Прокуратура вынесла предостережение иркутскому министру после наводнения

Генпрокуратура сообщила о том, что министр природных ресурсов и экологии Иркутской области получил предостережение от заместителя прокурора региона Романа Шергина. Причиной такого решения стала послепаводковая ситуация в Иркутской области.

После наводнения в руслах крупных рек Уда, Чуна, Бирюса, Ия, Ока и их береговые полосы скопилось большое количество отходов, которые препятствуют движению воды. В надзорном ведомстве предупреждают об острой необходимости срочной разработки документов на расчистку рек и определения спецорганизаций по выполнению водохозяйственных мероприятий, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в 107 населенных пунктах Иркутской области под водой оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же дорожных участков, повреждены 22 моста. Из-за наводнения в Приангарье погибли 25 человек, 750 человек госпитализированы, семеро пропали без вести.

Ранее НСН пояснила, почему президент России, побывавший в зоне затопления, назвал неразберихой происходящее в Иркутской области.

