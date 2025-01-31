Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты (признана Минюстом иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Юлию Таратуту дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами страны, журналистка вновь не представила в уполномоченный орган «обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах».