Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты (признана Минюстом иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Юлию Таратуту дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами страны, журналистка вновь не представила в уполномоченный орган «обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах».

Минюст признал рэпера Влади иноагентом

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Таратуты.

Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иностранным агентом) российские следственные органы ранее объявили в международный розыск.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры