Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты (признана Минюстом иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
Юлию Таратуту дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами страны, журналистка вновь не представила в уполномоченный орган «обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах».
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Таратуты.
Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иностранным агентом) российские следственные органы ранее объявили в международный розыск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru