Минюст признал рэпера Влади иноагентом
24 января 202517:15
Участник группы «Каста» российский рэпер Влади (Владислав Лешкевич) был признан иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Уточняется, что музыкант попал в список иноагентов за распространение фейков о политике и действиях российских властей, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.
По аналогичной причине в реестр иноагентов также был внесён проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».
Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов проект «Идите лесом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали семь человек
- Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам
- Минюст признал рэпера Влади иноагентом
- СМИ: Пентагон временно запретил публикации в сети о военных операциях
- Глава Минсельхоза заявила, что импорт бананов выгоднее для России
- РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Россия начнет экспортировать колбасу в Китай
- Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе
- СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину
- Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru