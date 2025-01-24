Минюст признал рэпера Влади иноагентом

Уточняется, что музыкант попал в список иноагентов за распространение фейков о политике и действиях российских властей, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.

По аналогичной причине в реестр иноагентов также был внесён проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов проект «Идите лесом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».