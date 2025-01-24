Минюст признал рэпера Влади иноагентом

Участник группы «Каста» российский рэпер Влади (Владислав Лешкевич) был признан иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Минюст предложил ужесточить наказание за разжигание ненависти с угрозами

Уточняется, что музыкант попал в список иноагентов за распространение фейков о политике и действиях российских властей, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.

По аналогичной причине в реестр иноагентов также был внесён проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов проект «Идите лесом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыМузыкантыРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры