Прокуратура проверит назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника

В прокуратуру поступила жалоба от гражданина, в которой он потребовал привлечь Агафонова к административной ответственности по статье «Оскорбление», отмечает РЕН ТВ.

Ранее чиновник раскритиковал красноярцев, пожаловавшихся в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина на смог в городе из-за лесных пожаров. Агафонов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал горожан «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма», напоминает Газета.ру. Позже публикация была удалена.

