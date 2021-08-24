Прокуратура проверит назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя краевой администрации Андрея Агафонова, который назвал жалующихся на смог горожан «ноющей кучей дерьма». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Красноярском крае чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» жалующихся на смог жителей

В прокуратуру поступила жалоба от гражданина, в которой он потребовал привлечь Агафонова к административной ответственности по статье «Оскорбление», отмечает РЕН ТВ.

Ранее чиновник раскритиковал красноярцев, пожаловавшихся в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина на смог в городе из-за лесных пожаров. Агафонов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал горожан «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма», напоминает Газета.ру. Позже публикация была удалена.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЧиновникиКрасноярскПрокуратура
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