Прокуратура проверит назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника
Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя краевой администрации Андрея Агафонова, который назвал жалующихся на смог горожан «ноющей кучей дерьма». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуру поступила жалоба от гражданина, в которой он потребовал привлечь Агафонова к административной ответственности по статье «Оскорбление», отмечает РЕН ТВ.
Ранее чиновник раскритиковал красноярцев, пожаловавшихся в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина на смог в городе из-за лесных пожаров. Агафонов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал горожан «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма», напоминает Газета.ру. Позже публикация была удалена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Прокуратура проверит назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника
- В МИД России сообщили о скором завершении строительства «Северного потока-2»
- Чернышенко назвал число поступивших в российские вузы первокурсников
- Вице-премьер Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
- Врач перечислил действия после контакта с больным COVID-19
- В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
- Эксперт объяснил резкий рост банковских вкладов россиян
- США примут форум АТЭС в 2023 году
- Политолог предрек распад Украины
- Сенаторы предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru