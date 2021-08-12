В Красноярском крае чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» жалующихся на смог жителей

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов раскритиковал жителей регионального центра, оставивших возмущенные комментарии в соцсетях не заметившего смог над городом фигуриста Алексея Ягудина.

Ранее Ягудин опубликовал в Instagram пост о посещении Красноярска, однако не упомянул о ситуации с накрывшим город дымом от лесных пожаров. Позже фигурист признал, что был только в центре Красноярска, и закрыл комментарии к публикации.

Агафонов отметил, что ему стало «немного стыдно» после прочтения мнений местных жителей в соцсетях Ягудина.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — говорится в посте советника губернатора в Facebook, скриншот которого опубликовал портал «Тайга.инфо».

Спустя несколько минут чиновник удалил пост.

По данным космического мониторинга и местных старост, задымление от лесных пожаров зафиксировано в 944 населенных пунктах 35 муниципальных образований Красноярского края, сообщает RT.

