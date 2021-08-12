В Красноярском крае чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» жалующихся на смог жителей
Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов раскритиковал жителей регионального центра, оставивших возмущенные комментарии в соцсетях не заметившего смог над городом фигуриста Алексея Ягудина.
Ранее Ягудин опубликовал в Instagram пост о посещении Красноярска, однако не упомянул о ситуации с накрывшим город дымом от лесных пожаров. Позже фигурист признал, что был только в центре Красноярска, и закрыл комментарии к публикации.
Агафонов отметил, что ему стало «немного стыдно» после прочтения мнений местных жителей в соцсетях Ягудина.
«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — говорится в посте советника губернатора в Facebook, скриншот которого опубликовал портал «Тайга.инфо».
Спустя несколько минут чиновник удалил пост.
По данным космического мониторинга и местных старост, задымление от лесных пожаров зафиксировано в 944 населенных пунктах 35 муниципальных образований Красноярского края, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Гендиректора предприятия гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене
- В Красноярском крае чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» жалующихся на смог жителей
- Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» рейды противников русского языка
- Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки
- Путин раскритиковал работы по ликвидации аварийного жилья в Туве
- СМИ: Власти Афганистана предложили талибам участие в управлении за отказ от насилия
- В Подмосковье сотрудник ФНС платил налоги за россиян
- В ГИБДД напомнили об опасности оставления ребенка в машине
- Шойгу: Тяжелая ситуация 1990-х годов не должна повториться
- Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru