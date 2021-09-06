Прокуратура просит для бизнесмена Быкова 15 лет колонии
Прокуратура Красноярского края просит приговорить красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 14 годам и 11 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Ранее Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации преступного сообщества и организации убийства двух человек в 1994 году.
По версии следствия, у предпринимателя возник конфликт из-за денег с членом его «преступной группировки» Александром Наумовым, и когда рядом с его автомобилем прогремел взрыв, он решил, что его пытались убить Наумов и Кирилл Войтенко. В СК утверждают, что Быков поручил убийство Войтенко и Наумова Владимиру Татаренкову, который впоследствии и дал показания на него, передает Ura.ru.
Быков был задержан в мае прошлого года.
Ранее присяжные признали Быкова виновным.
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