Прокуратура предостерегла граждан от участия в акции в центре Москвы

В заявлении ведомства говорится, что акция, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, не согласована с московскими властями, а значит является несанкционированной, за организацию и участие в которой предусмотрена административная ответственность.

«Несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным КоАП РФ, которое может повлечь наказание вплоть до административного ареста», - указали в прокуратуре.

Ранее УФСИН по ЯНАО заявило о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму), который отбывал срок в исправительной колонии №3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

