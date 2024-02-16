Прокуратура предостерегла граждан от участия в акции в центре Москвы
Прокуратура Москвы предупредила граждан о недопустимости нарушения закона и предостерегла от участия в массовой акции в центре столицы.
В заявлении ведомства говорится, что акция, к которой призывают в интернете, в том числе в соцсетях, не согласована с московскими властями, а значит является несанкционированной, за организацию и участие в которой предусмотрена административная ответственность.
«Несанкционированные массовые акции, призывы к ним, а также участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным КоАП РФ, которое может повлечь наказание вплоть до административного ареста», - указали в прокуратуре.
Ранее УФСИН по ЯНАО заявило о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму), который отбывал срок в исправительной колонии №3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru