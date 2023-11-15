Прокуратура потребовала сохранить в Орле дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

В октябре из-за сильного ветра у дерева обломилась часть ствола, из-за чего власти города решили его демонтировать. Однако экспертиза, проведенная в лаборатории дендрохронологии в Москве, показала, что остатки дума можно сохранить, дерево восстановится.

Дуб, о котором идет речь, включен в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет статус памятника живой природы.



