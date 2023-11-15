Прокуратура потребовала сохранить в Орле дуб, посаженный в честь отмены крепостного права
Орловская природоохранная прокуратура постановила сохранить остатки дуба, посаженного в Орле в 1861 году в ознаменование отмены крепостного права в Российской империи. Ведомство вынесло представление мэру города Юрию Парахину об отмене разрешения на снос дерева.
В октябре из-за сильного ветра у дерева обломилась часть ствола, из-за чего власти города решили его демонтировать. Однако экспертиза, проведенная в лаборатории дендрохронологии в Москве, показала, что остатки дума можно сохранить, дерево восстановится.
Дуб, о котором идет речь, включен в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет статус памятника живой природы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru