В Орле развалился дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

Завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников, входящий в состав специальной комиссии, рассказал, что, скорее всего, 162-летнее дерево придётся убирать.

По его словам, «особо возрастные деревья требуют особого контроля», а это «упустили».

«У него так называемая рогатка - очень большой сук. Дуб раздвоился практически, и туда попадала вода, потом мороз, лёд разорвёт всё что угодно. Он ещё и подгнивал. Вот, слава богу, ночью завалился», - отметил Ковешников.

Профессор добавил, что теперь дерево придётся либо совсем убрать, либо попытаться сохранить, так как в это место проходное: часто гуляют «дети, коляски, мамы». Для этого нужно убрать нижние суки, и, «возможно, верхняя часть останется».

Ранее полиция Великобритании арестовала мужчин, срубивших платан в национальном парке Нортумберленда, так называемое «дерево Робин Гуда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

