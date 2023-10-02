В Орле развалился дуб, посаженный в честь отмены крепостного права
Власти Орла могут убрать развалившийся дуб, который был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права, сообщает «Подъём».
Завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников, входящий в состав специальной комиссии, рассказал, что, скорее всего, 162-летнее дерево придётся убирать.
По его словам, «особо возрастные деревья требуют особого контроля», а это «упустили».
«У него так называемая рогатка - очень большой сук. Дуб раздвоился практически, и туда попадала вода, потом мороз, лёд разорвёт всё что угодно. Он ещё и подгнивал. Вот, слава богу, ночью завалился», - отметил Ковешников.
Профессор добавил, что теперь дерево придётся либо совсем убрать, либо попытаться сохранить, так как в это место проходное: часто гуляют «дети, коляски, мамы». Для этого нужно убрать нижние суки, и, «возможно, верхняя часть останется».
Ранее полиция Великобритании арестовала мужчин, срубивших платан в национальном парке Нортумберленда, так называемое «дерево Робин Гуда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru