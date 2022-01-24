Прокуратура потребовала признать преступления нацистов в Ростовской области геноцидом
Прокуратура обратилась в Ростовский областной суд для признания геноцидом совершенных в регионе преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Отмечается, что прокурор области по поручению генпрокурора Игоря Краснова подготовил заявление «о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области».
По данным Генпрокуратуры, в 1941-1943 годах захватчики «систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей», незаконно арестовывали и пытали граждан, а затем сбрасывали тела убитых в ямы. За период временной оккупации было уничтожено не менее 126 тысяч мирных жителей и военнопленных, отмечает RT.
Преступления подтверждаются свидетельствами очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами комиссий, докладными записками и сведениями органов безопасности. Также факты убийств мирных граждан и военнопленных подтверждены приговорами судов.
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