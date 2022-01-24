Прокуратура потребовала признать преступления нацистов в Ростовской области геноцидом

Отмечается, что прокурор области по поручению генпрокурора Игоря Краснова подготовил заявление «о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области».

По данным Генпрокуратуры, в 1941-1943 годах захватчики «систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, использовали иные способы уничтожения людей», незаконно арестовывали и пытали граждан, а затем сбрасывали тела убитых в ямы. За период временной оккупации было уничтожено не менее 126 тысяч мирных жителей и военнопленных, отмечает RT.

Преступления подтверждаются свидетельствами очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами комиссий, докладными записками и сведениями органов безопасности. Также факты убийств мирных граждан и военнопленных подтверждены приговорами судов.

