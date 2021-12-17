ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла на заседании 16 декабря российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, сообщает ТАСС.
Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. США и Украина выступили против.
Ранее уполномоченный министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие этого документа «при максимально широкой поддержке со стороны государств — членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации».
Ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — сказал ранее министр.
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