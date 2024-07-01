Прокуратура потребовала для журналиста Гордона 14 лет колонии за фейки о ВС РФ

Как сообщает ТАСС, заочный процесс над журналистом проходит во Втором Западном окружном военном суде.

Сторона обвинения считает, что первые пять лет заключения Гордон должен отбыть в тюрьме, а остальной срок - в колонии общего режима.

«Наказание прошу считать заочным», - указала представитель прокуратуры.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалиевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за оправдание терроризма в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».