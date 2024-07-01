Прокуратура потребовала для журналиста Гордона 14 лет колонии за фейки о ВС РФ

Прокуратура потребовала приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ, внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, а также за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Суд приговорил бывшую сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках

Как сообщает ТАСС, заочный процесс над журналистом проходит во Втором Западном окружном военном суде.

Сторона обвинения считает, что первые пять лет заключения Гордон должен отбыть в тюрьме, а остальной срок - в колонии общего режима.

«Наказание прошу считать заочным», - указала представитель прокуратуры.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалиевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за оправдание терроризма в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с YouTube
ТЕГИ:ФейкУголовное ДелоСудЖурналистыУкраина

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