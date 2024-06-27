Суд приговорил бывшую сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу Минюста Марию Мамедову к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Мамедову признали виновной по статье о «фейках про армию». Срок заключения начнется с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
Следствие завершило расследование дела Марии Мамедовой и ее мужа Дениса Мамедова в феврале. Оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Материалы дела передали в Басманный районный суд для заочного рассмотрения, так как обвиняемые скрылись от следствия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Севастополе владельцев частных объектов обяжут пускать людей во время тревоги
- В Кремле анонсировали подготовку визита президента Палестины Аббаса в Россию
- Директор школы спасла потерявшего сознание водителя в Самарской области
- Суд приговорил бывшую сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках
- Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ
- Теннисистов Медведева и Андрееву допустили до участия в Олимпиаде в Париже
- В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв и начался пожар
- Орбан: Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК
- Дополнительные меры безопасности в Севастополе потребуют 700 миллионов рублей
- Бывший калужский завод Volkswagen планируют перезапустить с 1 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru