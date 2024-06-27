Суд приговорил бывшую сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу Минюста Марию Мамедову к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мамедову признали виновной по статье о «фейках про армию». Срок заключения начнется с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

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Следствие завершило расследование дела Марии Мамедовой и ее мужа Дениса Мамедова в феврале. Оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Материалы дела передали в Басманный районный суд для заочного рассмотрения, так как обвиняемые скрылись от следствия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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