Прокуратура направила в суд дело о хищении 250 миллионов рублей у «Аэрофлота»

Генеральная прокуратура РФ передала в суд уголовное дело о хищении у ПАО «Аэрофлот» более 250 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора компании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, а также бывшего начальника отдела взаимодействия в органами власти Татьяны Давыдовой. Их обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Александров заключил с адвокатами Кибец и Сливко договоры об оказании юридической помощи на сумму 250,6 миллионов рублей в 2016-2018 годах. При этом отмечается, юридическими делами авиакомпании могли заниматься сотрудники соответствующего департамента.