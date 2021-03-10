СМИ: Экс-совладелец сети магазинов SPAR задержан по делу о хищении 8 млрд рублей

Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельцы компании ООО «ТД Интерторг» Аллахвери Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Задержанных подозревают в хищении у «Сбербанка» 8 млрд рублей. Сотрудники ФСБ провели более 30 обысков в квартирах сотрудников компании в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку недостоверные документы о финансовом состоянии фирмы с 2015 по 2018 год. Согласно материалам дела, представители «ТД Интерпол» умышленно скрыли от банка высокие кредитные риски и распорядились средствами по собственному усмотрению.