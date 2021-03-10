СМИ: Экс-совладелец сети магазинов SPAR задержан по делу о хищении 8 млрд рублей
Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельцы компании ООО «ТД Интерторг» Аллахвери Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Задержанных подозревают в хищении у «Сбербанка» 8 млрд рублей. Сотрудники ФСБ провели более 30 обысков в квартирах сотрудников компании в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку недостоверные документы о финансовом состоянии фирмы с 2015 по 2018 год. Согласно материалам дела, представители «ТД Интерпол» умышленно скрыли от банка высокие кредитные риски и распорядились средствами по собственному усмотрению.
«Интерторг» в 2020 году объявил о ликвидации для защиты от кредиторов. Большинство магазинов Spar, которые ранее занимали в Петербурге 10,3% доли рынка, были закрыты в 2019 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- СМИ: Экс-совладелец сети магазинов SPAR задержан по делу о хищении 8 млрд рублей
- В России за сутки зарегистрировали 9 079 случаев COVID-19
- На 91 году жизни умер актер Николай Сморчков
- Индекс МосБиржи впервые за три недели превысил 3500 пунктов
- Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru