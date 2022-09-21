Прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

Столичная прокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в несогласованных массовых мероприятиях. Как сообщила пресс-служба ведомства, в социальных сетях появились призывы к участию в публичных акциях в Москве. Указанные мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что вышеуказанные действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение по целому ряду статей КоАП РФ. Кроме того, организация, призывы к участию и непосредственное присутствие на несанкционированных массовых акциях может трактоваться как преступление, ответственность за которое наступает по нескольким статьям УК РФ. За совершение данных преступлений предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет, напомнили в прокуратуре.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Уголовный КодексПрокуратураМоскваАкции Протеста
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