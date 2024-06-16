Прокуратура Москвы взяла под контроль отравление людей

Прокуратура Москвы взяла под контроль дело об отравлении людей, сообщают «Известия».

В парк-отеле в подмосковной Истре отравились 14 детей

С 14 по 15 июня несколько человек были госпитализированы из-за подозрения на ботулизм. Они заказывали еду через службы доставки. Главным следственным управлением Следственного комитета России по столице заведено уголовное дело.

Ранее в Москве приостановили продажу ряда продуктов из-за подозрения на ботулизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравления

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