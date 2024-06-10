В парк-отеле в подмосковной Истре отравились 14 детей
Массовое отравление детей зафиксировали в одном из парк-отелей в подмосковной Истре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета по Московской области.
По данным ведомства, 6-9 июня в медучреждение городского округа Красногорск обратились 14 детей в возрасте 7-16 лет с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно, у пострадавших выявили острую кишечную инфекцию.
«Следственным отделом по городу Истра... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей», — подчеркнули в Следкоме.
Отмечается, что специалисты осмотрели место инцидента, допросили руководство отеля и детей. Данные о ЧП направили в Роспотребнадзор, пишет 360.ru.
По информации администрации городского округа, речь идет о парк-отеле «Огниково».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кинокомпания Валдиса Пельша закрыла год с убытками на 19,5 млн рублей
- Матвиенко назвала Макрона и Шольца несостоятельными после выборов в Европарламент
- При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
- В парк-отеле в подмосковной Истре отравились 14 детей
- Более 270 человек обратились к врачам в Дагестане из-за кишечной инфекции
- Аэропорт Казани временно приостановил работу
- МИД: Бюджет ОДКБ нужно скорректировать из-за отказа Армении платить взнос
- Атаку БПЛА на объекты инфраструктуры предотвратили в Ярославской области
- В Калмыкии упал легкомоторный самолет
- В Курской области два административных здания повреждены при атаке дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru