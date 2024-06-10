В парк-отеле в подмосковной Истре отравились 14 детей

По данным ведомства, 6-9 июня в медучреждение городского округа Красногорск обратились 14 детей в возрасте 7-16 лет с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно, у пострадавших выявили острую кишечную инфекцию.

«Следственным отделом по городу Истра... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей», — подчеркнули в Следкоме.

Отмечается, что специалисты осмотрели место инцидента, допросили руководство отеля и детей. Данные о ЧП направили в Роспотребнадзор, пишет 360.ru.

По информации администрации городского округа, речь идет о парк-отеле «Огниково».

