В парк-отеле в подмосковной Истре отравились 14 детей

Массовое отравление детей зафиксировали в одном из парк-отелей в подмосковной Истре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета по Московской области.

Уголовное дело завели после отравления юных боксеров в Пензе

По данным ведомства, 6-9 июня в медучреждение городского округа Красногорск обратились 14 детей в возрасте 7-16 лет с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно, у пострадавших выявили острую кишечную инфекцию.

«Следственным отделом по городу Истра... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей», — подчеркнули в Следкоме.

Отмечается, что специалисты осмотрели место инцидента, допросили руководство отеля и детей. Данные о ЧП направили в Роспотребнадзор, пишет 360.ru.

По информации администрации городского округа, речь идет о парк-отеле «Огниково».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеСледственный КомитетДетиМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры