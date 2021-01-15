Прокуратура Москвы предостерегала от массовой акции во «Внукове»

В прокуратуре подчёркивают, что такое мероприятие в данном формате не согласовано должным образом с органами исполнительной власти Москвы.

Гражданам, которые призывают к участию в этом публичном мероприятии, сегодня вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления, 17 января. Его рейс авиакомпании «Победа» должен прибыть во «Внуково».

