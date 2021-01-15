Прокуратура Москвы предостерегала от массовой акции во «Внукове»

Прокуратура российской столицы выступила с предупреждением об ответственности за участие в несогласованной массовой акции в аэропорту «Внуково» в ближайшее воскресенье, 17 января. Как отмечается в заявлении на сайте надзорного ведомства, информация о возможной акции и призывы принять в ней участие появились в соцсетях.

Травить нельзя посадить. В России возбудили новое дело против Навального

В прокуратуре подчёркивают, что такое мероприятие в данном формате не согласовано должным образом с органами исполнительной власти Москвы.

Гражданам, которые призывают к участию в этом публичном мероприятии, сегодня вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления, 17 января. Его рейс авиакомпании «Победа» должен прибыть во «Внуково».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:Внуково АэропортАлексей НавальныйПрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры