Прокуратура Москвы предостерегала от массовой акции во «Внукове»
Прокуратура российской столицы выступила с предупреждением об ответственности за участие в несогласованной массовой акции в аэропорту «Внуково» в ближайшее воскресенье, 17 января. Как отмечается в заявлении на сайте надзорного ведомства, информация о возможной акции и призывы принять в ней участие появились в соцсетях.
В прокуратуре подчёркивают, что такое мероприятие в данном формате не согласовано должным образом с органами исполнительной власти Москвы.
Гражданам, которые призывают к участию в этом публичном мероприятии, сегодня вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил, что вернётся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления, 17 января. Его рейс авиакомпании «Победа» должен прибыть во «Внуково».
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