Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела против певицы Монеточки

Московская прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела в отношении певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило ведомство.

Певица Монеточка родила второго ребенка

По данным прокуратуры, Гырдымова дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом она продолжила распространение в соцсети материалов и сообщений без указания на то, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента, подчеркнуло ведомство.

Ранее Монеточка, уехавшая из России после начала спецоперации, заявила, что скучает по родному городу Екатеринбургу. По словам исполнительницы, Вильнюс, в котором она сейчас живет, напоминает ей Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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