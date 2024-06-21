Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела против певицы Монеточки

По данным прокуратуры, Гырдымова дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом она продолжила распространение в соцсети материалов и сообщений без указания на то, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента, подчеркнуло ведомство.

Ранее Монеточка, уехавшая из России после начала спецоперации, заявила, что скучает по родному городу Екатеринбургу. По словам исполнительницы, Вильнюс, в котором она сейчас живет, напоминает ей Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».

