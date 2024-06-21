Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела против певицы Монеточки
Московская прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела в отношении певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило ведомство.
По данным прокуратуры, Гырдымова дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом она продолжила распространение в соцсети материалов и сообщений без указания на то, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента, подчеркнуло ведомство.
Ранее Монеточка, уехавшая из России после начала спецоперации, заявила, что скучает по родному городу Екатеринбургу. По словам исполнительницы, Вильнюс, в котором она сейчас живет, напоминает ей Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы
- США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»
- Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
- Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела против певицы Монеточки
- Шуфутинский и Деревянко сыграют в комедии «Третье сентября»
- Россиянина задержали в Черногории по запросу США
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru