Певица Монеточка призналась, что скучает по Екатеринбургу
Певица Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) из Екатеринбурга, уехавшая из России после начала спецоперации, заявила, что скучает по родному городу. Об этом она рассказала в интервью Татьяне Мингалимовой.
По словам исполнительницы, Вильнюс, в котором она сейчас живет, напоминает ей Екатеринбург.
«Там столько крутых людей: мои учителя, одноклассники, соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми», — сказала Гырдымова.
Отвечая на вопрос про первую ассоциацию с Екатеринбургом, Монеточка сказала, что это майонез ЕЖК. Она уточнила, что Екатеринбург — столица майонеза и что даже в Вильнюсе у нее стоит баночка данного соуса.
Ранее суд взыскал с певицы Монеточки 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав, а также запретил использование её песни «Мама, я не зигую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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