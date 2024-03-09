Певица Монеточка призналась, что скучает по Екатеринбургу

По словам исполнительницы, Вильнюс, в котором она сейчас живет, напоминает ей Екатеринбург.

«Там столько крутых людей: мои учителя, одноклассники, соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми», — сказала Гырдымова.

Отвечая на вопрос про первую ассоциацию с Екатеринбургом, Монеточка сказала, что это майонез ЕЖК. Она уточнила, что Екатеринбург — столица майонеза и что даже в Вильнюсе у нее стоит баночка данного соуса.

Ранее суд взыскал с певицы Монеточки 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав, а также запретил использование её песни «Мама, я не зигую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».