Певица Монеточка родила второго ребенка
11 января 202411:04
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
На опубликованной фотографии изображены двое детей. Она рассказала, что родился мальчик, его имя она пока не раскрывает.
«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все, слава богу, прошло легко и быстро», - написала Монеточка, поблагодарив поклонников за теплые слова.
Своего первого ребенка Гырдымова родила в августе 2022 года. Ее муж - продюсер Виктор Исаев, девочку зовут Нина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru