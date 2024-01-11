Певица Монеточка родила второго ребенка

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе

На опубликованной фотографии изображены двое детей. Она рассказала, что родился мальчик, его имя она пока не раскрывает.

«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все, слава богу, прошло легко и быстро», - написала Монеточка, поблагодарив поклонников за теплые слова.

Своего первого ребенка Гырдымова родила в августе 2022 года. Ее муж - продюсер Виктор Исаев, девочку зовут Нина.

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ФОТО: РИА Новости
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