Певица Монеточка родила второго ребенка

На опубликованной фотографии изображены двое детей. Она рассказала, что родился мальчик, его имя она пока не раскрывает.

«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все, слава богу, прошло легко и быстро», - написала Монеточка, поблагодарив поклонников за теплые слова.

Своего первого ребенка Гырдымова родила в августе 2022 года. Ее муж - продюсер Виктор Исаев, девочку зовут Нина.

