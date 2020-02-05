Прокуратура извинилась перед Голуновым

5 февраля 202011:46

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование летом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

А тех ли взяли? Голунов о задержанных по своему делу

Ранее стало известно о задержании пяти бывших сотрудников полиции, причастных к фабрикации уголовного дела против журналиста. По решению суда они были арестованы.

Голунов был задержан в начале июня, из его рюкзака оперативники вытащили наркотики. Уголовное дело против журналиста вызвало огромный общественный резонанс, спустя несколько дней Голунов был освобожден в связи с недоказанностью.

Недавно в Следственном комитете сообщили, что фигуранты дела умышленно подбросили наркотики журналисту.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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