Прокуратура извинилась перед Голуновым
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование летом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Ранее стало известно о задержании пяти бывших сотрудников полиции, причастных к фабрикации уголовного дела против журналиста. По решению суда они были арестованы.
Голунов был задержан в начале июня, из его рюкзака оперативники вытащили наркотики. Уголовное дело против журналиста вызвало огромный общественный резонанс, спустя несколько дней Голунов был освобожден в связи с недоказанностью.
Недавно в Следственном комитете сообщили, что фигуранты дела умышленно подбросили наркотики журналисту.
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