Прокуратура извинилась перед Голуновым

Ранее стало известно о задержании пяти бывших сотрудников полиции, причастных к фабрикации уголовного дела против журналиста. По решению суда они были арестованы.

Голунов был задержан в начале июня, из его рюкзака оперативники вытащили наркотики. Уголовное дело против журналиста вызвало огромный общественный резонанс, спустя несколько дней Голунов был освобожден в связи с недоказанностью.

Недавно в Следственном комитете сообщили, что фигуранты дела умышленно подбросили наркотики журналисту.

