Прокуратура и защита обжалуют приговор мобилизованному за «толчок» офицера
Прокуратура и защита намерены обжаловать приговор мобилизованному Александру Лешкову, вынесенный Одинцовским гарнизонным военным судом. 40-летний мастер спорта по хоккею получил 5,5 года колонии за толчок подполковника на полигоне «Патриот» в ноябре прошлого года.
Как сообщает «Коммерсант», гособвинение не устроил «слишком мягкий приговор», поскольку оно просило 10 десять лет лишения свободы. Адвокат наоборот называет вердикт неоправданно жёстким и не соответствующим обстоятельствам дела. Защита, в частности, обращает внимание на признание вины подсудимым и его положительные характеристики.
Днем 13 ноября 2022 года на полигоне «Патриот» в группе сослуживцев – мобилизованных Александр Лешков высказал от их лица претензии подполковнику Денису Мазанову. Они касались экипировки, а также некачественной боевой подготовки.
В ходе дискуссии Лешков сначала оскорбил офицера, а затем толкнул в грудь. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», публикующий видеозапись разговора на повышенных тонах, ролик вызвал большой резонанс.
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