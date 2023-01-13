Прокуратура и защита обжалуют приговор мобилизованному за «толчок» офицера

Прокуратура и защита намерены обжаловать приговор мобилизованному Александру Лешкову, вынесенный Одинцовским гарнизонным военным судом. 40-летний мастер спорта по хоккею получил 5,5 года колонии за толчок подполковника на полигоне «Патриот» в ноябре прошлого года.

Как сообщает «Коммерсант», гособвинение не устроил «слишком мягкий приговор», поскольку оно просило 10 десять лет лишения свободы. Адвокат наоборот называет вердикт неоправданно жёстким и не соответствующим обстоятельствам дела. Защита, в частности, обращает внимание на признание вины подсудимым и его положительные характеристики.