Создатели «Спутника V» требуют извинений за слова об экстренном применении вакцины

«Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине», - следует из заявления. Создатели вакцины требуют извинений, так как комментарии Кристы Виртумер-Хохе подрывают доверие к самому процессу экспертизы.

Страны Евросоюза готовы оказать помощь России с производством вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала France 2.

