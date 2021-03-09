Создатели «Спутника V» требуют извинений за слова об экстренном применении вакцины
Создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе за сравнение возможности экстренного одобрения российского препарата от коронавируса с «русской рулеткой», говорится в сообщении вакцины в Twitter.
«Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине», - следует из заявления. Создатели вакцины требуют извинений, так как комментарии Кристы Виртумер-Хохе подрывают доверие к самому процессу экспертизы.
Страны Евросоюза готовы оказать помощь России с производством вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала France 2.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru