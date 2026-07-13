Власти ужесточат контроль за импортом одежды и обуви

Это связано с тем, что систематическое занижение таможенной стоимости зарубежной продукции позволяет импортерам сокращать расходы на пошлины и налоги, создавая неравные условия для российских компаний и вытесняя их товары с рынка. Для борьбы с такими схемами власти намерены создать механизм автоматического сопоставления данных о стоимости ввозимых товаров, налоговых платежах и вводе в оборот. По словам экспертов, на первых этапах нововведение может увеличить административную нагрузку на бизнес.

По данным Минпромторга, объем импорта продукции легкой промышленности в 2025 году достиг 1,6 трлн рублей, при этом около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. По информации Минэкономразвития, в январе-мае 2026 года производство товаров легкой промышленности в стране сократилось на 4,6% год к году. Выпуск одежды снизился на 8,4%, изделий из кожи — на 1%, текстильной продукции — на 0,1%.

Ранее стало известно, что поставки одежды из США в Россию увеличились более чем в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

