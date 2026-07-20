В России объем производства обувных товаров вырос на 22%
Роспотребнадзор зафиксировал тенденцию роста производства обувных товаров в РФ с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный доклад ведомства.
«В 2025 году введено в оборот товаров на 22% больше, чем в 2021 году», - указали в Роспотребнадзоре.
При этом в стране наблюдается снижение объема реализации обувных товаров по сравнению с 2024 годом на 11%.
По данным Роспотребнадзора, с 2022 по 2025 год в РФ производство обувных товаров занимает в среднем 24,73% от общего объема введенных в оборот. Доля ввезенной из стран ЕАЭС продукции составляет 6%, импорта из других государств - 43,5%. Обувь реализуют в розницу более 30 тысяч продавцов.
Ранее стало известно, что объем экспорта обуви из России в США в апреле вырос более чем в два раза по сравнению с мартом и составил 262,4 тысячи долларов, пишет Ura.ru.
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