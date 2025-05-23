Производство алкоголя выросло до рекордных 10,1 млрд литров в 2024 году

Производство алкоголя на территории России по итогам 2024 года побило рекорд за последние восемь лет и составило 10,1 млрд литров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году — 9,54 млрд литров, а в годовом выражении прирост составил 9,5%. Сильнее всего (на 14%) увеличились объемы производства вина — в частности, ликерных (на 30%), игристых (на 24,7%) и виноградных (на 8,6%) вин.

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Кроме того, на 12% выросло производство медовухи, сидра и пива, на 8% — крепкого алкоголя.

По мнению представителей Росалкогольтабакконтроля, на положительную динамику влияют импортозамещение и рынок внутреннего туризма. Кроме того, в период отпусков и праздники объем реализации алкоголя увеличивается.

Вместе с тем, уточняет Минздрав, потребление алкоголя в пересчете на этанол сократилось с 8,49 литра на душу населения в 2023 году до 8,38 литра в 2024 года. Уменьшилось и количество больных алкоголизмом на 3,6%. Поэтому, предположили в министерстве, рост производства, скорее всего, объясняется обелением рынка.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что средняя цена на горячительные напитки выросла на 15% по сравнению с началом 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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