Производство алкоголя выросло до рекордных 10,1 млрд литров в 2024 году

Кроме того, на 12% выросло производство медовухи, сидра и пива, на 8% — крепкого алкоголя.

По мнению представителей Росалкогольтабакконтроля, на положительную динамику влияют импортозамещение и рынок внутреннего туризма. Кроме того, в период отпусков и праздники объем реализации алкоголя увеличивается.

Вместе с тем, уточняет Минздрав, потребление алкоголя в пересчете на этанол сократилось с 8,49 литра на душу населения в 2023 году до 8,38 литра в 2024 года. Уменьшилось и количество больных алкоголизмом на 3,6%. Поэтому, предположили в министерстве, рост производства, скорее всего, объясняется обелением рынка.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что средняя цена на горячительные напитки выросла на 15% по сравнению с началом 2024 года.

