Производители молочки отвергли обвинения Роскачества
Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в эфире НСН подверг сомнению выводы организации о качестве творога.
Роскачество проверило обезжиренный творог и обнаружило в трети образцов бактерии кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации. В экспертизу вошла продукция 20 марок, в том числе 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две марки из Белоруссии. Товары закупались в популярных сетях магазинов.
Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в эфире НСН выразил уверенность, что нарушения, обнаруженные в образцах творога, связаны с несоблюдением температурного режима при хранении.
«Продукт, который проверяло Роскачество, требует жесткого соблюдения температурной цепочки. Это и логистический центр, и дистрибуция, и распределительные центры сетей, и самое главное, полки магазинов. Поэтому уверен, что 90% тех нарушений, которые были обнаружены, обусловлены не проблемами производителя. На производстве очень жесткие системы контроля. Есть специальные помещения хранения продукции, соблюдение температурного режима, санитарно-гигиенических требований, стерильные и чистые цеха, куда поступает молочная продукция, когда она перерабатывается. Это склады, которые изначально спроектированы и построены под объемы переработки продукции под жестко заданный температурный режим. И за этим очень жестко следят контролеры, тот же самый Роспотребнадзор. Большинство проблем появляется в холодной цепочке, к которым производитель уже не имеет никакого отношения», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что свидетельства именно фальсификации товара выявлены лишь в одном образце из двадцати.
«У нас сесть несколько государственных органов, которые контролируют безопасность продуктов питания. В части сырьевого и аграрного сектора это Россельхознадзор. В части готовой переработанной продукции это, прежде всего, Роспотребнадзор. К результатам этой проверки я отношусь очень скептически, проблематика, которая была выявлена, не связана с производителем, а связана с цепочкой поставок. Сюда, конечно, нужно обратить пристальное внимание контролирующим органам. В индустрии есть проблемы с фальсификацией продукции, заменителями молочных жиров. Но как раз по этому параметру из 20 отобранных образцов всего лишь в одном найдены фитостерины, которые свидетельствуют о том, что продукция была фальсифицирована заменителей молочных жиров», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что коронавирус привел к повышению затрат на производство молочной продукции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей отрасли. Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота рассказал НСН, что от молока или коров нельзя заразиться коронавирусом.
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