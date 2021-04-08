Производители молочки отвергли обвинения Роскачества

Роскачество проверило обезжиренный творог и обнаружило в трети образцов бактерии кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации. В экспертизу вошла продукция 20 марок, в том числе 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две марки из Белоруссии. Товары закупались в популярных сетях магазинов.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в эфире НСН выразил уверенность, что нарушения, обнаруженные в образцах творога, связаны с несоблюдением температурного режима при хранении.

«Продукт, который проверяло Роскачество, требует жесткого соблюдения температурной цепочки. Это и логистический центр, и дистрибуция, и распределительные центры сетей, и самое главное, полки магазинов. Поэтому уверен, что 90% тех нарушений, которые были обнаружены, обусловлены не проблемами производителя. На производстве очень жесткие системы контроля. Есть специальные помещения хранения продукции, соблюдение температурного режима, санитарно-гигиенических требований, стерильные и чистые цеха, куда поступает молочная продукция, когда она перерабатывается. Это склады, которые изначально спроектированы и построены под объемы переработки продукции под жестко заданный температурный режим. И за этим очень жестко следят контролеры, тот же самый Роспотребнадзор. Большинство проблем появляется в холодной цепочке, к которым производитель уже не имеет никакого отношения», - заявил он.