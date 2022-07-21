Производители медтехники предупредили о риске ее дефицита в российских больницах

Дефицит медицинской техники может возникнуть в России, из-за введенных ограничений на ее вывоз больницы не смогут отправить оборудование на ремонт производителю. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию международных производителей медизделий IMEDA.

Мишустин ввел запрет на вывоз из России иностранные медицинских изделий

Правительство РФ в марте ввело временный запрет на вывоз ряда товаров, в том числе медицинского оборудования, за рубеж без разрешений от профильных министерств. Ограничения на касаются государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

IMEDA направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ослабить ограничения. В ассоциации подчеркивают, что услуги по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию медтехники оказывают в сертифицированном центре; обычно он находится в стране-производителе. Однако даже в случае проведения ремонта в России необходимо отправлять старые запчасти производителю оборудования.

«По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии — и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах», — рассказал глава IMEDA Сергей Ванин.

Источник в отрасли утверждает, что сейчас медтехнику не получится вывезти даже с разрешением от Минпромторга: вывоз не согласует таможенная служба. При этом в Минпромторге опровергли эту информацию. В свою очередь, Минздрав отмечает, что до решения проблемы с ограничениями на вывоз медицинского оборудования можно пользоваться механизмом выдачи разрешений.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ДефицитПравительство РоссииМедицина
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