Производители медтехники предупредили о риске ее дефицита в российских больницах

Правительство РФ в марте ввело временный запрет на вывоз ряда товаров, в том числе медицинского оборудования, за рубеж без разрешений от профильных министерств. Ограничения на касаются государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

IMEDA направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ослабить ограничения. В ассоциации подчеркивают, что услуги по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию медтехники оказывают в сертифицированном центре; обычно он находится в стране-производителе. Однако даже в случае проведения ремонта в России необходимо отправлять старые запчасти производителю оборудования.

«По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии — и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах», — рассказал глава IMEDA Сергей Ванин.

Источник в отрасли утверждает, что сейчас медтехнику не получится вывезти даже с разрешением от Минпромторга: вывоз не согласует таможенная служба. При этом в Минпромторге опровергли эту информацию. В свою очередь, Минздрав отмечает, что до решения проблемы с ограничениями на вывоз медицинского оборудования можно пользоваться механизмом выдачи разрешений.

