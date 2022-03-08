Мишустин ввел запрет на вывоз из России иностранные медицинских изделий

Временный запрет на вывоз из страны медицинских изделий, изготовленных в государствах, присоединившихся к антироссийским санкциям, введен в России. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

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«В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий... Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», — цитирует заявление RT.

Ограничения касаются импортных медизделий, которые уже находятся на российских складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит пресечь дефицит медицинских изделий в России после введенных против РФ санкций, пишет Газета.ru.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.

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