Мишустин ввел запрет на вывоз из России иностранные медицинских изделий

«В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий... Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры», — цитирует заявление RT.

Ограничения касаются импортных медизделий, которые уже находятся на российских складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит пресечь дефицит медицинских изделий в России после введенных против РФ санкций, пишет Газета.ru.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.

