Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli закрывает свои магазины в России, а также приостанавливает поставки в страну. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

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Отмечается, что сотрудникам Lindt & Sprüngli будет оказана поддержка.

Ранее голландская пивоваренная компания Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива этой марки в России в контексте событий на Украине.

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ФОТО: Pexels
ТЕГИ:ПоставкиШоколад
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