Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России
9 марта 202220:42
Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli закрывает свои магазины в России, а также приостанавливает поставки в страну. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что сотрудникам Lindt & Sprüngli будет оказана поддержка.
Ранее голландская пивоваренная компания Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива этой марки в России в контексте событий на Украине.
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9 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru