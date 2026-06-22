Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров с Ираном

Сообщения о срыве переговоров США и Ирана и якобы требовании Тегераном извинений за заявления американского президента Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Самообман и недоверие к Трампу: Почему не состоялись переговоры США и Ирана

Ранее в Швейцарии прошли технические переговоры Ирана, США и посредников - Пакистана и Катара. Трамп на фоне обсуждений пригрозил новыми ударами по Ирану, если проиранские группировки в Ливане не прекратят «создавать проблемы». По данным СМИ, из-за этих заявлений команда из Тегерана покинула переговоры и не захотела возвращаться к обсуждениям, пока глава Белого дома не принесет извинения.

«Вопреки распространенной ложной информации... переговоры продолжаются», - сообщает пресс-пул.

Отмечается, что стороны обсуждали вопросы ядерной программы Ирана, судоходство в Ормузском проливе, режим прекращения огня в южном Ливане.

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ФОТО: РИА Новости
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