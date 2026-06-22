На борту самолета Москва-Омск умер дебошир с ножницами

Дебошир с ножницами умер накануне на борту самолета, следовавшего из Москвы в Омск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, в самолете во время полета 37-летний мужчина вел себя агрессивно, бегал по салону, а также достал ножницы и напал на пассажиров. Кроме того, дебошир пытался прорваться в кабину пилота.

Чтобы хулиган не причинил вреда окружающим, его руки и ноги связали пластиковыми стяжками. Когда мужчина успокоился, его освободили. Однако вскоре пассажир потерял сознание и скончался.

Ранее на борту самолета рейса Владивосток-Екатеринбург умерла 50-летняя женщина, которой стало плохо во время полета.

