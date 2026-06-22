Раз в сто лет: Крым призвали готовиться к землетрясению до девяти баллов
Юрий Виноградов напомнил в эфире НСН о крымском землетрясении 1927 года, призвав готовиться к повторению и оползням в горных районах.
Крым ждет сильное землетрясение в ближайшие три-пять лет, а нынешние подземные толчки – «ни о чем», объяснил в интервью НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Утром 22 июня в Черном море у побережья Крыма произошло сразу семь землетрясений подряд. Два из них, магнитудой 3,7 и 4,4, были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Их эпицентры находились в 26 и 30 км от Севастополя. Виноградов назвал нормальной эту ситуацию и напомнил о крымском землетрясении 1927 года, которое привело к сильным разрушениям.
«В целом это нормальная ситуация для Крыма. В 1927 году произошли более сильные события, при этом у них период повторяемости примерно сто лет, поэтому мы ожидаем в районе Крыма достаточно ощутимые землетрясения в этом и следующем году. Сейчас они входят в опасный период. В ближайшие три-пять лет в любой момент нужно быть готовыми к достаточно сильному землетрясению. Разработанные в советское время карты допускают уровень сейсмичности в Крыму до девяти баллов в горных районах. Единственное, это происходит обычно не на суше, а в море. Цунами это вызвать не может, но какие-то небольшие разрушения инфраструктуры, особенно в горных районах, оползни - это все возможно», - отметил эксперт.
По словам Виноградова, слабые землетрясения могут снизить силу грядущих катаклизмов.
«Очень хорошо, что сейчас происходят слабые землетрясения. Накапливаемая энергия может выхлестнуться или одномоментно, или по чуть-чуть. Более сильное событие таким образом отдаляется, но оно все равно произойдет. Все зависит от глубины. Прибрежные районы будут ощущать это сильнее, но пока беспокоиться не надо, магнитуда 4 – это ни о чем. На Камчатке в день происходит по 10-12 "четверок", на них никто не обращает внимания», - пояснил он.
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