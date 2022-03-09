Heineken приостанавливает продажу пива в России

Голландская пивоваренная компания Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива этой марки в России в контексте событий на Украине.

По данным РИА Новости, компания также «отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения».

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Вместе с тем, все заводы концерна в России продолжат работать в штатном режиме.

5 марта стало известно, что Heineken прекратит поставки пива в Россию.

Ранее директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз говорил, что Россия не «водочная страна», как думают многие, а была есть и будет «пивной страной».

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
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