Heineken приостанавливает продажу пива в России
Голландская пивоваренная компания Heineken сообщила о приостановке производства и реализации пива этой марки в России в контексте событий на Украине.
По данным РИА Новости, компания также «отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения».
Вместе с тем, все заводы концерна в России продолжат работать в штатном режиме.
5 марта стало известно, что Heineken прекратит поставки пива в Россию.
Ранее директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз говорил, что Россия не «водочная страна», как думают многие, а была есть и будет «пивной страной».
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