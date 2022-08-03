«Продажи выросли на 15-20%»: Санкции не коснулись производства мороженого в России
Владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR в эфире НСН завил о восстановлении допандемийного спроса на этот десерт, несмотря на его подорожание.
Спрос на мороженое восстановился по сравнению с пандемийным периодом, а сам продукт подорожал на 20%, сообщил владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Розничные магазины и сервисы доставки ранее отметили увеличение спроса летом на ряд продуктовых позиций. Как рассказали РБК Life в пресс-службе онлайн-ритейлера «Самокат», в жаркий период выросли продажи фруктов, мороженого и прохладительных напитков.
«Спрос восстановился в сравнении с коронавирусными 2020 и 2021 годом. Мы довольны продажами, в этом сезоне они увеличились на 15-20%. Самые популярные пломбир, шоколадное, малина, клубника. У нас лучший месяц всегда май, потому что уже тепло, а люди еще не разъехались по отпускам, по своим дачам. Народа в торговых комплексах много. Все летние месяцы тоже продажи хорошие. Зимой они, как правило, снижаются примерно на 30%», - отметил Драй.
Спрос восстановился, несмотря даже на 20-процентное подорожание. А санкции эту отрасль практически не затронули.
«С ингредиентами у нас проблем из-за санкций нет, потому что все производится в России. Оборудование мы заменили на аналогичные позиции из Китая. На него было подорожание, после этого цены практически не опустились, несмотря на укрепление рубля. У поставщиков по сравнению с прошлым годом цены выросли на 20%, мы подняли их на 10%», - добавил бизнесмен.
Производство мороженого в условиях санкций показало свою прибыльность, есть лишь некоторые проблемы с оборудованием, отметила ранее в эфире НСН замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина.
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