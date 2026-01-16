В РКН ответили на вопрос о возможном снятии ограничений с WhatsApp
Оснований для снятия ограничений в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России по-прежнему нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Там объяснили, что введённые в августе меры призваны помочь в борьбе с мошенниками. Регулятор считает, что частичное ограничение функционала WhatsApp и Telegram необходимо для защиты россиян от финансовых махинаций и вымогательства.
Есть вероятность, что Роскомнадзор все еще ведет переговоры с компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp, или у них есть определенные договорённости, поэтому приложение до сих пор полностью не заблокировали. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru