В РКН ответили на вопрос о возможном снятии ограничений с WhatsApp

Там объяснили, что введённые в августе меры призваны помочь в борьбе с мошенниками. Регулятор считает, что частичное ограничение функционала WhatsApp и Telegram необходимо для защиты россиян от финансовых махинаций и вымогательства.

Есть вероятность, что Роскомнадзор все еще ведет переговоры с компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp, или у них есть определенные договорённости, поэтому приложение до сих пор полностью не заблокировали. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

