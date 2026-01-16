Глава оппозиции Венесуэлы заявила, что вручила Трампу премию мира
Глава оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что вручила американскому лидеру Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, сообщают «Известия».
По ее словам, в ходе процедуры вручения она напомнила президенту США, что около двух веков назад французский генерал Жильбер Лафайет подарил борцу за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару медаль с изображением лица первого всенародно избранного американского президента Джорджа Вашингтона.
Отмечается, что Боливар хранил медаль до конца своей жизни в знак братства американского и венесуэльского народов.
Ранее в Нобелевском комитете заявили о невозможности передачи премии мира Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РКН ответили на вопрос о возможном снятии ограничений с WhatsApp
- Глава оппозиции Венесуэлы заявила, что вручила Трампу премию мира
- Администрация Макрона объяснила его синяк под глазом
- Зеленский пожаловался, что после удара по Харькову 400 тысяч человек остались без света и тепла
- До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми
- Посольство РФ в Индонезии: Закон о сексе вне брака касается и туристов на Бали
- КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов
- В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru