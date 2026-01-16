Глава оппозиции Венесуэлы заявила, что вручила Трампу премию мира

По ее словам, в ходе процедуры вручения она напомнила президенту США, что около двух веков назад французский генерал Жильбер Лафайет подарил борцу за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару медаль с изображением лица первого всенародно избранного американского президента Джорджа Вашингтона.

Отмечается, что Боливар хранил медаль до конца своей жизни в знак братства американского и венесуэльского народов.

Ранее в Нобелевском комитете заявили о невозможности передачи премии мира Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

