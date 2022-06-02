Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена

Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему детских игрушек, на которой представители индустрии и общественности обсудили, могут ли «нестандартные куклы» нарушить психику детей.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ.