Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена
Производитель кукол Barbie опроверг слухи о выходе «беременного» Кена. Об этом говорится в заявлении компании Mattel Official Statement, которое есть в распоряжении НСН.
Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему детских игрушек, на которой представители индустрии и общественности обсудили, могут ли «нестандартные куклы» нарушить психику детей.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Швеция направит на Украину дополнительную партию оружия
- Под Запорожьем задержали криминального авторитета, подозреваемого в работе на СБУ
- В Минцифры допустили снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%
- Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска
- МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской области
- В Киеве потребовали с помощью ООН организовать вывоз зерна морем
- Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры
- Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена
- В «Яблоке» назвали отпуском отъезд Явлинского из РФ
- «Ещё пригодится». Матвиенко заявила, что «окно в Европу» не нужно заколачивать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru