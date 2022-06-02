Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена

Производитель кукол Barbie опроверг слухи о выходе «беременного» Кена. Об этом говорится в заявлении компании Mattel Official Statement, которое есть в распоряжении НСН.

«Без Барби и L.O.L.» Российские производители игрушек рассчитывают на господдержку

Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему детских игрушек, на которой представители индустрии и общественности обсудили, могут ли «нестандартные куклы» нарушить психику детей.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что барби-трансгендеры незаконны с точки зрения нарушения традиционных семейных ценностей, которые закреплены в Конституции РФ.

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Фото: РИА Новости/Замир Усманов
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