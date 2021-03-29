Агрегаторов такси пригрозили запретить в России из-за завышенных цен

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, заявили «Известиям» в Общественном совете по развитию такси. Как указали в объединении, в ряде регионов уже были случаи завышения цен в несколько раз, например в Приморском крае.

Автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал в эфире НСН, что основные проблемы на рынке перевозок связаны с агрегаторами такси.

«Расценки на такси в Москве с начала года никак не изменились, если мы говорим именно о такси. Другое дело, что цены могли измениться у агрегаторов-приложений, которые регулярно участвуют в сводке происшествий и не имеют ни одного своего автомобиля, но пытаются устанавливать цены, конкурируя с реальными таксопарками», - сказал он.

Автоэксперт посетовал на использование такими сервисами-агрегаторами нелегальных водителей и отсутствие прав у самих пассажиров, а также высокий уровень аварийности.

«Огромное количество происшествий и отсутствие контроля, Фейковые аккаунты у водителей и пассажиров, несуществующие люди с поддельными правами, люди в розыске и без прав за рулем – это все ненормально и с этим надо что-то делать. Но у нас чиновники это не замечают, я не знаю почему – не пользуются такси или получают откаты, но от статистики скрыться нельзя. На взгляд общественного движения «Стоп нелегал» и московских профсоюзов таксистов, вариантов решения два – либо призвать всех агрегаторов к соблюдению действующего законодательства, либо запретить их деятельность на территории РФ», - считает координатор общественного движения.

При росте цен на топливо у легальных такси стоимость услуг вырастет, но не сразу и не сильно, сказал автоэксперт.

«Подорожание запчастей и топливо прямо сказывается на тарифах, другое дело, что из-за большой конкуренцией это имеет отложенный эффект – это происходит через 1-2 месяца, если цены не прекращают рост. Дело в том, что обычно в таких случаях вмешивается правительство и цены как-то стабилизируются, а то и откатывают назад и автопарки могут принять решение по ценовой политике», - отметил он.

Ранее правозащитник в сфере легкового такси «Общества синих ведёрок» Елена Гращенкова рассказала, что резкий рост стоимости такси в Московском регионе обусловлен не столько снегопадами, сколько отказом перевозчиков от демпинговых цен.

