Снегопад не виноват. Эксперт объяснил рост цен на такси

Резкий рост стоимости такси в Московском регионе обусловлен не столько снегопадами, сколько отказом перевозчиков от демпинговых цен, считает правозащитник в сфере легкового такси «Общества синих ведёрок» Елена Гращенкова.

По ее словам, в последние пять лет цены на такси упали вдвое, хотя все остальное подорожало. Снижение цен на такси – это демпинг агрегаторов такси, которые таким образом переманивали клиентов у общественного транспорта. То есть все эти годы цены были занижены, это своего рода инвестиция, которая должна начать приносить прибыль.

Так что под предлогом снежных заторов цены возвращают на тот уровень, который должен быть, передает ее мнение «Радио 1».

