«Шлагбаумы и конфликты»: Платные парковки в Подмосковье вызовут социальные проблемы
Введением платных парковок в самых заселенных районах Подмосковья власти просто лишат людей возможности иметь автомобили, заявил НСН Антон Шапарин, а Виктор Похмелкин назвал такое решение крайней мерой.
Введение платных парковок в некоторых районах Подмосковья приведет к тому, что люди, покупающие там квартиры, будут «навсегда потеряны для авторынка». Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В Подмосковье с 1 ноября впервые введут платную парковку. Таких зон будет 27 – в общей сложности почти на 300 мест на ряде улиц Красногорска, Королева, Реутова и Видного, сообщил «Коммерсант». Тарифы составят 40–50 рублей в час, а штраф за неуплату — 2,5 тысячи рублей. Оплатить парковку в Подмосковье можно будет с помощью СМС или приложения «Парковки России». Шапарин отметил, что таким образом власти пытаются ограничить количество автомобилей и собрать больше средств.
«Это ожидаемо. Платная парковка мало связана с возможностью припарковаться. Потому, что когда в муниципалитетах обсуждают введение платной парковки, никто не говорит, насколько больше будет парковочных мест. Наоборот легальное парковочное пространство сокращают. Все только исключительно про деньги. Поэтому я не думаю, что транспортная ситуация в Подмосковье улучшится. Уберут какое-то небольшое количество брошенных автомобилей, переставят их во дворы. Во дворах начнется та же самая битва, которая происходит везде, где есть платная парковка. Поставят везде шлагбаумы. И дальше, когда за ними мест на всех не хватит, начнутся конфликты. Так, транспортная проблема превращается в социальную. И в некоторых районах Подмосковья ее решить не получится. Потому что я однажды считал - плотность населения в городской агломерации Токио-Осака меньше, чем плотность населения в Реутове. Поэтому, конечно, люди не могут иметь автомобиль в такой плотности. Парковка становится главным лимитирующим фактором авторынка. Каждый, кто покупает квартиру в «человейнике», - навсегда потерян для авторынка», - пояснил он.
Говоря о возможности купить или арендовать гараж где-то на окраинах, Шапарин отметил, что этот вариант тоже не станет решением проблемы для местных жителей.
«Гараж на выселках — это сложная модель, потому что, во-первых, до него надо еще доехать. Во-вторых, такой гараж будет стоить приличных денег, потому что рядом с ним тоже будут «человейники». Так что надеяться на гаражи на выселках можно будет только в ближайшие несколько лет, пока их не снесли», - пояснил он.
В свою очередь, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН согласился с Шапариным, что здесь на первом месте стоит финансовый вопрос и отметил, что не видит причин для таких крайних мер в Подмосковье.
«С моей точки зрения, это все делается не для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию, а для того, чтобы собрать больше денег в бюджет. Сейчас понятно, что во всех регионах ситуация непростая, и изыскивают новые пути и средства. Московская область здесь не исключение. Есть и другие способы разрядить транспортную ситуацию. Мне кажется, что введение платы — это крайняя мера. Я не думаю, что в Подмосковье такая ситуация, что надо обязательно сегодня или завтра вводить платные парковки. Это не Москва. Я думаю, места выбирали по принципу куда больше всего приезжают и где можно больше всего денег собрать. Это как в Москве ввели вокруг всех парков платные парковки, хотя люди туда приезжают отдыхать. Такой же принцип и в Подмосковье. Тем более, что губернатор Московской области во всем следует за мэром Москвы», - поделился он.
Ранее Минстрой России внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок, предусматривающую широкое внедрение в регионах платных паркингов и сокращение парковочных пространств у многоэтажных жилых комплексов эконом класса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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