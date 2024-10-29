«Шлагбаумы и конфликты»: Платные парковки в Подмосковье вызовут социальные проблемы

«Это ожидаемо. Платная парковка мало связана с возможностью припарковаться. Потому, что когда в муниципалитетах обсуждают введение платной парковки, никто не говорит, насколько больше будет парковочных мест. Наоборот легальное парковочное пространство сокращают. Все только исключительно про деньги. Поэтому я не думаю, что транспортная ситуация в Подмосковье улучшится. Уберут какое-то небольшое количество брошенных автомобилей, переставят их во дворы. Во дворах начнется та же самая битва, которая происходит везде, где есть платная парковка. Поставят везде шлагбаумы. И дальше, когда за ними мест на всех не хватит, начнутся конфликты. Так, транспортная проблема превращается в социальную. И в некоторых районах Подмосковья ее решить не получится. Потому что я однажды считал - плотность населения в городской агломерации Токио-Осака меньше, чем плотность населения в Реутове. Поэтому, конечно, люди не могут иметь автомобиль в такой плотности. Парковка становится главным лимитирующим фактором авторынка. Каждый, кто покупает квартиру в «человейнике», - навсегда потерян для авторынка», - пояснил он.

Говоря о возможности купить или арендовать гараж где-то на окраинах, Шапарин отметил, что этот вариант тоже не станет решением проблемы для местных жителей.

«Гараж на выселках — это сложная модель, потому что, во-первых, до него надо еще доехать. Во-вторых, такой гараж будет стоить приличных денег, потому что рядом с ним тоже будут «человейники». Так что надеяться на гаражи на выселках можно будет только в ближайшие несколько лет, пока их не снесли», - пояснил он.