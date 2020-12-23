Прохорова: у Деда Мороза нужно просить пощады
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян ждут лучшего от 2021 года
Согласно данным аналитиков одного из крупных банков, большинство – 53 процента – россиян надеются, что 2021 год будет лучше уходящего.
Ирина Прохорова: «Давно уже гуляет в интернете шутка, что в качестве подарка у Деда Мороза нужно просить пощады. Конечно, после перенесенных испытаний все надеются, думаю, не только россияне, но и люди во всем мире, попавшие под локдаун, что грядущий год все-таки будет переломным, будет лучше, легче, пандемия закончится, и жизнь вернется в более или менее нормальные берега. Я тоже надеюсь. Опять же, как шутили в давние времена, жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом, так что надеемся на лучшее», – пожелала в эфире НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Треть компаний сделают 31 декабря выходным днем
Почти 30 процентов российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным днем, сообщает сервис SuperJob.
Ирина Прохорова: «Сколько я себя помню, столько и звучат бесконечные желания людей сделать 31 декабря выходным днем, потому что известно, что в этот день люди если и выходят на работу, то только на полдня, да и то никто не работает. Здесь здравый смысл должен подсказать. Я бы очень была рада, если бы вместо того, чтобы плодить бесконечные и бессмысленные законы, Госдума, например, приняла бы это историческое решение, сделав 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Это был бы огромные подарок и так измученным россиянам», – отметила она с улыбкой в интервью НСН.
52 процента россиян хотят сменить работу в 2021 году
Более половины россиян в грядущем году хотели бы сменить место работы. Также сообщается, что большинство россиян в этом году останутся без годовых премий, хотя многие отметили, что это является обычным делом. Об этом пишет «Работа.ру».
Ирина Прохорова: «Разумеется, в условиях пандемии трудно рассчитывать на какие-то дополнительные бонусы. Думаю, люди, на самом деле, больше боятся потерять работу в силу того, что очень много предприятий разоряется. То, что люди хотят менять место работы, во-первых, это вынуждено, а во-вторых, вполне естественно. Это ведь только в советское время люди сидели десятилетиями на одном месте, и это считалось добродетелью. А тех, кто менял работу, называли летунами. Поиск человека того места работы, где он может лучше себя проявить и самореализоваться – правильный порядок вещей. Так что в данном случае хочу пожелать россиянам найти себя в этом сложном мире, найти хорошую и интересную работу», – сказала Прохорова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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