Прохорова: у Деда Мороза нужно просить пощады

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.

1

Большинство россиян ждут лучшего от 2021 года

Согласно данным аналитиков одного из крупных банков, большинство – 53 процента – россиян надеются, что 2021 год будет лучше уходящего.

Ирина Прохорова: «Давно уже гуляет в интернете шутка, что в качестве подарка у Деда Мороза нужно просить пощады. Конечно, после перенесенных испытаний все надеются, думаю, не только россияне, но и люди во всем мире, попавшие под локдаун, что грядущий год все-таки будет переломным, будет лучше, легче, пандемия закончится, и жизнь вернется в более или менее нормальные берега. Я тоже надеюсь. Опять же, как шутили в давние времена, жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом, так что надеемся на лучшее», – пожелала в эфире НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

2

Треть компаний сделают 31 декабря выходным днем

Почти 30 процентов российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным днем, сообщает сервис SuperJob.

Ирина Прохорова: «Сколько я себя помню, столько и звучат бесконечные желания людей сделать 31 декабря выходным днем, потому что известно, что в этот день люди если и выходят на работу, то только на полдня, да и то никто не работает. Здесь здравый смысл должен подсказать. Я бы очень была рада, если бы вместо того, чтобы плодить бесконечные и бессмысленные законы, Госдума, например, приняла бы это историческое решение, сделав 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Это был бы огромные подарок и так измученным россиянам», – отметила она с улыбкой в интервью НСН.

3

52 процента россиян хотят сменить работу в 2021 году

Более половины россиян в грядущем году хотели бы сменить место работы. Также сообщается, что большинство россиян в этом году останутся без годовых премий, хотя многие отметили, что это является обычным делом. Об этом пишет «Работа.ру».

Ирина Прохорова: «Разумеется, в условиях пандемии трудно рассчитывать на какие-то дополнительные бонусы. Думаю, люди, на самом деле, больше боятся потерять работу в силу того, что очень много предприятий разоряется. То, что люди хотят менять место работы, во-первых, это вынуждено, а во-вторых, вполне естественно. Это ведь только в советское время люди сидели десятилетиями на одном месте, и это считалось добродетелью. А тех, кто менял работу, называли летунами. Поиск человека того места работы, где он может лучше себя проявить и самореализоваться – правильный порядок вещей. Так что в данном случае хочу пожелать россиянам найти себя в этом сложном мире, найти хорошую и интересную работу», – сказала Прохорова.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиИрина Прохорова
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