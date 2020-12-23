Прохорова: у Деда Мороза нужно просить пощады

Ирина Прохорова: «Разумеется, в условиях пандемии трудно рассчитывать на какие-то дополнительные бонусы. Думаю, люди, на самом деле, больше боятся потерять работу в силу того, что очень много предприятий разоряется. То, что люди хотят менять место работы, во-первых, это вынуждено, а во-вторых, вполне естественно. Это ведь только в советское время люди сидели десятилетиями на одном месте, и это считалось добродетелью. А тех, кто менял работу, называли летунами. Поиск человека того места работы, где он может лучше себя проявить и самореализоваться – правильный порядок вещей. Так что в данном случае хочу пожелать россиянам найти себя в этом сложном мире, найти хорошую и интересную работу», – сказала Прохорова.

