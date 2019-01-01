Прохладный понедельник с небольшим дождем ждет москвичей 8 июля

Днем температура в Москве поднимется до 23 градусов, а ночью столбики термометров покажут 11 градусов тепла. При этом в Подмосковье ожидается похолодание до 8 градусов тепла в ночь на вторник, 9 июля.

Атмосферное давление в столичном регионе будет пониженное, пишет Life.ru. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что вторая неделя июля не сможет порадовать москвичей типичной для июля жарой.

