Москвичам пообещали прохладную погодку
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН дал прогноз на предстоящую неделю.
Синоптики рассказали о нехарактерной погоде для июля в столице на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что жары в ближайшие семь дней ожидать не стоит.
«Сейчас, к счастью, жары нет, и в ближайшее время не предвидится. Многие ее хотят, а многие и нет. Но ситуация такова – завтра в субботу будет самый холодный и дождливый день. Мы находимся к тому же в области низкого давления, поэтому нас ожидает облачная погода с ветром, временами дождь, связано это с прохождением фронтовых разделов, ночью температура от 10 до 12 градусов, в дневные дни от 16 до 18, временами дождь. Порывы ветра до 17 м/с. В воскресенье интенсивность осадков существенно ослабеет», - добавил метеоролог.
Собеседник НСН отметил, что однородный характер погоды в московском регионе обусловлен затяжным циклоном.
«Начиная с понедельника, будет фактически однородная погода в течение недели. Это редкий случай, она совершенно нехарактерна для июля. Циклоническая деятельность на Центральной частью России сосредоточится на юго-западе, а в последующем циклонический вихрь будет рядом с Москвой. Поэтому нас ожидают частые порывы ветра, однородный температурный фон – ночью около 10 градусов тепла, днем около 20 градусов. Ну и кратковременные осадки в течение всего этого времени. Так что погода к следующим выходным не улучшится», - заключил он.
Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал, что в июле практически по всей России усилится изменчивость погоды. Он пояснил, что связано такое явление с глобальным потеплением.
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