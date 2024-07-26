«Прохладный мотив»: Синоптик заявил об отступлении жары из Москвы в августе
Циклон, который придет в Московский регион, принесет дожди и прохладную погоду с температурой до +20 градусов на следующей неделе, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
В предстоящие выходные в Москве ожидается до +25 градусов, в воскресенье после полудня возможны грозы, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«В выходные будет очень теплая погода. В воскресенье она будет сдобрена грозами после полудня, но максимальная температура будет все выходные порядка +25… +26 градусов. Это будут последние очень теплые дни в этом месяце, потому что с понедельника грядет довольно сильное изменение погоды. Приходит циклон, который принесет дожди, понижение температуры ко вторнику ожидается уже до +15… +20 градусов тепла в Московском регионе. А это совсем не то, с чем мы сталкивались большую часть июля. Начало августа не порадует жарой», – сказал Шувалов.
Он отметил, что температура воздуха в июле в Москве была на три градуса выше среднестатистических климатических значений.
«Большая часть месяца была очень теплой. По итогам практически четырех недель температура воздуха на три градуса в Москве превышает среднестатистические климатические значения, это значительная величина. Конец месяца пройдет под прохладными мотивами», – добавил собеседник НСН.
Ранее в Москве и Подмосковье на фоне аномальной жары появились два южных вида ос – оса пелопей и сколия–гигант. В Московский регион несколько лет назад также перебрались богомолы, которые ранее здесь не обитали, передает «Радиоточка НСН».
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