Синоптик Тишковец назвал рекордные дожди причиной схода поезда в Коми
Паводок на фоне рекордных дождей спровоцировал сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда в Коми, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил синоптик, полотно на перегоне в районе Инты размыло водой.
«Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками», — подчеркнул Тишковец.
Метеоролог указал, что накануне ЧП в населенном пункте Вуктыл выпало 48 мм осадков, днем позже — еще 25 мм, всего за двое суток было зафиксировано 150% от месячной нормы. В результате подъем уровня воды в реках в регионе местами достигал 164 см.
Ранее в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск, напоминает Ura.ru. Как сообщали в РЖД, после ЧП за медпомощью обратились 46 человек, были госпитализированы десять пострадавших.
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- Синоптик Тишковец назвал рекордные дожди причиной схода поезда в Коми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru